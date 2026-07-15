РФ и Китай выступили за прекращение боевых действий между США и Ираном

Замглавы МИД РФ в ходе поездки в Китай провел встречу с местным коллегой. Стороны поговорили о ситуации на Ближнем Востоке, призвав США и Иран к эскалации конфликта.

В среду, 22 июля, в Пекине состоялась встреча заместителей глав МИД России и Китая Георгия Борисенко и Мяо Дэюй. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского министерства.

Центральной темой обсуждения стала эскалация напряженности в Ближневосточном регионе.

"Подчеркнут императив скорейшего прекращения боевых действий между США и Ираном, возвращения к политико-дипломатическому процессу на основе Исламабадского меморандума для выработки долгосрочного комплексного соглашения. Поддержаны соответствующие усилия пакистанских и арабских посредников"

– МИД РФ

На встрече обращалось внимание на то, что внешние игроки должны не разжигать противоречия, а поощрять движение к миру.

"В связи с этим российская сторона поделилась своими предложениями в рамках обновленной Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива"

– российское министерство

Заместители внешнеполитических ведомства также заметили, что негативные события на Ближнем Востоке не должны заслонять приоритетную для региона задачу урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Акцентирована необходимость обеспечения устойчивого перемирия в секторе Газа и скорейшей нормализации ситуации на Западном берегу реки Иордан. Подтверждена единая позиция в пользу комплексного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого, территориально целостного и жизнеспособного Государства Палестина"

– МИД России

Помимо этого, заместители министров поговорили о ситуации в Ливане, Сирии, Йемене, Судане и Ливии.