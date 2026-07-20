Азербайджан и Германия стали стратегическими партнерами

Сегодня в столице Германии прошла церемония подписания германо-азербайджанских документов, один из которых – совместная декларация об установлении стратегической повестки двустороннего партнерства между странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся с визитом в Германии, и федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц сегодня подписали "Совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия".

Также стороны подписали "Совместную декларацию о создании и деятельности Азербайджано-германского делового совета", который займется развитием экономического сотрудничества двух стран, передает АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Мы желали начала стратегического диалога, и мы этого добились. Уверен, что подписанные сегодня документы выведут наши отношения на новый уровень. Азербайджано-германские связи внесут вклад не только в двусторонние отношения, но и в целом в сотрудничество, мир, спокойствие в нашем регионе"

- Ильхам Алиев

Азербайджано-германское сотрудничество по вопросам связности и транзитных возможностей также имеет очень большое значение, потому что германские компании добились больших успехов в этом направлении. Азербайджан совершенствует свою транспортную инфраструктуру и, будучи полноправным членом консультативного формата Центральной Азии с прошлого года, играет роль своего рода моста между Центральной Азией и Европой, и эта роль будет постепенно возрастать, отметил азербайджанский лидер.

В свою очередь федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Ильхамом Алиевым отметил: мир, безопасность и стабильность необходимы и на Южном Кавказе, и Германия, как и Европейский Союз, полностью заинтересованы в том, чтобы этот геополитически важный регион стабилизировался.

"Политическая безопасность и экономические интересы Германии и Азербайджана в значительной степени пострадали от крупных войн. Несмотря на то, что эти войны по отдельности отличаются друг от друга, мы выступаем за решение их путем переговоров. Только в этом случае можно достичь прочного мира, безопасности и стабильности"

- Фридрих Мерц