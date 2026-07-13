Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) сделало объявление о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии.

Руководство йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) вводят морскую блокаду в отношении Саудовской Аравии, соответствующее заявление сделал военный представитель движения Яхья Сариа.

Об этом он сообщил, опубликовав соответствующий пост на официальной странице в соцсети.

Сариа отметил, что решение вступает в силу с момента оглашения этого заявления.

"Вооруженные силы Йемена (хуситы – ред.) объявляют о запрете на морское судоходство для (...) Саудовской Аравии в соответствии с формулой "осада за осаду""

– Яхья Сариа

Также он подчеркнул, что хуситы оставляют за собой право на "всеобъемлющую эскалацию" в ответ на действия Саудовской Аравии.

Вооруженные силы "Ансар Аллах" готовы к любому развитию событий в регионе и на любую эскалацию "ответят жестко".

Кроме того, согласно заявлению, хуситы призвали своих сторонников к продолжению всеобщей мобилизации.