Иордания отразила ракетную атаку Ирана

В Иордании сегодня по всей стране, в том числе и в столице страны Аммане, звучали сирены – тревога была вызвана запуском ракет из Ирана, однако ПВО страны сбили три из четырех иранских ракет.

Сегодня на значительной части территории Иордании, включая столицу страны Амман, звучали сигналы тревоги – они были вызваны запуском ракет из Ирана.

Также о запуске баллистической ракеты из Ирана в направлении города Акаба на юге Иордании заявила и пресс-служба ЦАХАЛ, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Иорданские системы ПВО перехватили и уничтожили три запущенные Ираном баллистические ракеты. Четвертая ракета упала в одном из районов на юге страны, вдали от населенных пунктов"

- сообщение иорданского агентства Petra

Системы противовоздушной обороны страны сработали штатно, инцидент не привел к жертвам или материальному ущербу, заявило и главное командование Вооруженных сил Иордании.