Рубио предложил Лаврову встречу в Маниле

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов к встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях встречи глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН на Филиппинах.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что в скором времени готов встретится с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он отметил, что встреча может произойти на Филиппинах в ходе проведения мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Об этом Рубио сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Лавровым или министром иностранных дел КНР Ван И в рамках посещения Манилы.

"Не уверен, что это окончательно согласовано. Но мы бы были готовы к встрече с ними. Конечно"

– Марко Рубио

Ранее пресс-служба Госдепартамента США сообщила о том, что глава американской дипломатии будет находиться в Маниле 19-23 июля. В рамках визита предусмотрены двусторонние встречи с должностными лицами ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона.