Цена Brent превысила $91

На торгах 20 июля цена нефти Brent поднималась выше $91 за баррель. Такой уровень был достигнут впервые с 11 июня.

Нефтяные цены в понедельник продолжили расти, Brent дорожала до $91,4 на бирже ICE (Лондон).

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent сегодня поднялись в цене выше $91. На 01:27 мск Brent торговалась по $91,22 за баррель, к 01:30 мск рост ускорился, цена достигла $91,42 за баррель, что на 3,77% превышает данные закрытия прошлой сессии. Сегодня Brent впервые за полтора месяца, с 11 июня, поднялась выше $91.

Нефть марки WTI также дорожает сегодня, фьючерсы на август прибавили 2,27%, цена достигла $83,64 за баррель.