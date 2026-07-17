Россияне в восторге от отдыха в Азербайджане

Азербайджан - одно из лучших направлений летнего отдыха для россиян, уверены те, кто лично на себе ощутил гостеприимство и преимущества отдыха в этой стране.

Россиянка Елена Свиридова, автор популярного блога "Увидеть своими глазами", рассказала о впечатлениях от поездки в Азербайджан, назвав страну одним из лучших направлений для летнего отдыха.

Больше всего путешественницу впечатлили азербайджанская кухня, разнообразие природных ландшафтов и сочетание исторического наследия с современной архитектурой, сообщает АЗЕРТАДЖ.

"Этим летом вам нужен Азербайджан. Там дешевле, чем в Турции, колоритнее, чем в ОАЭ, и вкуснее, чем где-либо на планете. Здесь вам и древность, и современная архитектура, и горные пейзажи, и ласковое море в одном флаконе"

- Елена Свиридова

В ходе поездки блогер побывала в Баку – городе контрастов, где Старый город прекрасно уживается с современной архитектурой, Государственный историко-художественный заповедник "Гобустан" со своими древними петроглифами, и также грязевые вулканы. Она побывала и в одном из самых высокогорных сел Южного Кавказа Хыналыг, ну и, конечно, искупалась в Каспийском море.

Азербайджан стал лидером личного рейтинга Елены по качеству и разнообразию национальной кухни – девушка была в восторге от саджа, кебаба из баранины, осетрины в гранатовом соусе и кутабов с зеленью и мясом. Не остались без ее внимания пахлава и варенье из грецких орехов, гранатовый сок и чай с тимьяном.

Что касается лучшего времени для поездки в страну, блогер порекомендовала выбирать для этого июль и август, когда ласковое Каспийское море наиболее комфортно для купания.