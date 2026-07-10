Вестник Кавказа

Сель перекрыл дорогу в ставропольский Буденновск

Дорожный знак
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером в Ставропольском крае из-за сильных дождей, обрушившихся на регион, на дорогу в Новоселицком районе сошел сель, полностью перекрывший движение автомобилей на трассе, ведущей в Буденновск.

Дорожные власти Ставропольского края сегодня ввели временное ограничение движения всех автомобилей по одной из крупных автотрасс из-за селевого потока, сошедшего на дорогу, сообщает Госавтоинспекция региона.

"Перекрыто движение для всех видов транспорта на участке с 45 по 48 км автодороги Александровское - Новоселицкое - Буденновск. Причина - селевой поток, сошедший с полей из-за сильных осадков"

- сообщение

Ограничение движения введено в 19:10 мск, на трассе начались работы по очистке от селевых потоков, передает ТАСС.

Сроки завершения работ пока не сообщаются, добавили в инспекции.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
855 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.