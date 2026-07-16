"Грузинская мечта" высоко оценила письмо Трампа

Депутаты правящей партии "Грузинская мечта" выразили сегодня надежду на то, что пятничное письмо президента США Дональда Трампа председателю правительства Грузии Ираклию Кобахидзе о намерении укрепить взаимодействие двух государств ради безопасного будущего станет отправной точкой долгожданной перезагрузки грузино-американских отношений.
Так, депутат Давид Матикашвили обратил внимание, что политические программы и подходы Администрации Трампа и "Грузинской мечты" имеют общую консервативную основу, и потому вполне естественно, что при Трампе Вашингтон смягчает свою позицию в отношении к Тбилиси, ужесточившуюся в годы президентства Джозефа Байдена.
Матикашвили отметил, что письмо Трампа – не первый подобный сигнал с американской стороны, но пока что самый сильный. Депутат добавил, что Тбилиси в настоящее время ожидает практических шагов Вашингтона по восстановлению прежнего уровня политических отношений.
"Мы неоднократно заявляли и сегодня однозначно заявляем, что с новым руководством мы готовы восстановить с чистого листа подлинное, истинное, осязаемое и взаимоприемлемое стратегическое партнерство с США"
– Давид Матикашвили
Депутат Тенгиз Шарманашвили уточнил, что Тбилиси в первую очередь заинтересован в том, чтобы укрепить свой суверенитет, и именно в этом направлении ему хотелось бы наладить контакты с Вашингтоном. В то же время, Грузия не станет нарушать свои национальные интересы ради интересов США.
"Если мы сможем действовать совместно с США в укреплении того, о чем уже президент Трамп сказал прямо премьеру Грузии, мы готовы к этому и предпримем все шаги, которые будут в наших интересах"
– Тенгиз Шарманашвили