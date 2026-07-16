"Грузинская мечта" высоко оценила письмо Трампа

Письмо Дональда Трампа Ираклию Кобахидзе о желании восстановить прежний уровень политических контактов вызвало позитивный отклик среди депутатов "Грузинской мечты".

Депутаты правящей партии "Грузинская мечта" выразили сегодня надежду на то, что пятничное письмо президента США Дональда Трампа председателю правительства Грузии Ираклию Кобахидзе о намерении укрепить взаимодействие двух государств ради безопасного будущего станет отправной точкой долгожданной перезагрузки грузино-американских отношений.

Так, депутат Давид Матикашвили обратил внимание, что политические программы и подходы Администрации Трампа и "Грузинской мечты" имеют общую консервативную основу, и потому вполне естественно, что при Трампе Вашингтон смягчает свою позицию в отношении к Тбилиси, ужесточившуюся в годы президентства Джозефа Байдена.

Матикашвили отметил, что письмо Трампа – не первый подобный сигнал с американской стороны, но пока что самый сильный. Депутат добавил, что Тбилиси в настоящее время ожидает практических шагов Вашингтона по восстановлению прежнего уровня политических отношений.

"Мы неоднократно заявляли и сегодня однозначно заявляем, что с новым руководством мы готовы восстановить с чистого листа подлинное, истинное, осязаемое и взаимоприемлемое стратегическое партнерство с США"

– Давид Матикашвили

Депутат Тенгиз Шарманашвили уточнил, что Тбилиси в первую очередь заинтересован в том, чтобы укрепить свой суверенитет, и именно в этом направлении ему хотелось бы наладить контакты с Вашингтоном. В то же время, Грузия не станет нарушать свои национальные интересы ради интересов США.

"Если мы сможем действовать совместно с США в укреплении того, о чем уже президент Трамп сказал прямо премьеру Грузии, мы готовы к этому и предпримем все шаги, которые будут в наших интересах"

– Тенгиз Шарманашвили