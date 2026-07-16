Тегеран пригрозил Вашингтону наступлением

Иран может перейти от политики сдерживания к ответным действиям в виде наступления в случае, если США продолжат наносить удары по Исламской Республике, заявил Резаи.

Если США продолжат наносить удары по Ирану в течение ближайших двух–трех дней, иранское руководство перейдет от "сдерживания к наступлению", такое заявление сделал член Совета целесообразности ИРИ Мохсен Резаи.

По его словам, это будут прямо ответные действия на американскую агрессию с целью "наступления и полного уничтожения".

"Вооруженные силы Ирана будут преследовать и наносить удары по американским военным базам и военнослужащим за пределами политических границ"

— Мохсен Резаи

Как он подчеркнул, стратегия, выбранная Вашингтоном, зашла в тупик.

Невозможно вести боевые действия и говорить о мире, отметил Резаи.