Формат "3+3" востребован и важен – Джейхун Байрамов

Джейхун Байрамов заявил о востребованности формата "3+3" по Южному Кавказу в контексте развития диалога стран региона и соседей.

Баку видит большой потенциал в развитии диалога по Южному Кавказу в формате "3+3", заявил глава дипведомства Азербайджана Джейхун Байрамов. По словам Байрамова, формат востребован и важен для развития отношений представленных стран – Азербайджана, Армении, Грузии, России, Ирана и Турции.

По словам Байрамова, ситуация с 2021 года кардинально изменилась. Глава азербайджанского дипведомства напомнил, что стороны провели встречи в в Москве, Тегеране и Стамбуле. Следующее мероприятие формата планируется провести в Азербайджане.

"Наша позиция заключается в том, что в 2024 году по итогам третьего заседания азербайджанская сторона предложила провести следующую встречу в Азербайджане. Мы считаем, что данный формат востребован, он важен, но страны-участницы должны обсуждать весь комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес для наших стран"

– Джейхун Байрамов