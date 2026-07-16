Вестник Кавказа

Формат "3+3" востребован и важен – Джейхун Байрамов

Формат "3+3" востребован и важен – Джейхун Байрамов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джейхун Байрамов заявил о востребованности формата "3+3" по Южному Кавказу в контексте развития диалога стран региона и соседей.

Баку видит большой потенциал в развитии диалога по Южному Кавказу в формате "3+3", заявил глава дипведомства Азербайджана Джейхун Байрамов. По словам Байрамова, формат востребован и важен для развития отношений представленных стран –  Азербайджана, Армении, Грузии, России, Ирана и Турции. 

По словам Байрамова, ситуация с 2021 года кардинально изменилась. Глава азербайджанского дипведомства напомнил, что стороны провели встречи в в Москве, Тегеране и Стамбуле. Следующее мероприятие формата планируется провести в Азербайджане. 

"Наша позиция заключается в том, что в 2024 году по итогам третьего заседания азербайджанская сторона предложила провести следующую встречу в Азербайджане. Мы считаем, что данный формат востребован, он важен, но страны-участницы должны обсуждать весь комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес для наших стран"

– Джейхун Байрамов

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