К визиту Джейхуна Байрамова в Москву: что объединяет Россию и Азербайджан?

Перспективы развития отношений России и Азербайджана будут обсуждаться на встрече глав МИД двух стран в Москве. Также стороны обсудят актуальные вопросы региональной повестки.

В пятницу, как ожидается, состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, который 16-17 июля находится в РФ с официальным визитом, следует из публикации на сайте российского МИД.

"Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня"

– МИД России

Российско-азербайджанские отношения "поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства", а "повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения" и взаимного учета интересов, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Визит главы МИД Азербайджана рассматривается Москвой в контексте продолжения доверительного двустороннего политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества России и Азербайджана.

Интересы России в Азербайджане

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал российские подходы к отношениям с Азербайджаном и совместные интересы двух государств на Южном Кавказе и в каспийском регионе.

"Прежде всего нужно сказать, что Россия последовательно выступает за дружеские, максимально добрососедские отношения с приграничными государствами, тем более на постсоветском пространстве, с учетом сложившихся реалий и законных российских интересов. Интересы Москвы в контактах со своим стратегическим партнером и союзником Баку не менялись в течение последних лет – она все так же настроена на всестороннее расширение и углубление наших связей в соответствии с ключевым документом, Декларацией о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой", - в первую очередь сказал он.

"Поэтому, когда в декабре 2024 года, к сожалению, случилась катастрофа с самолетом AZAL, Россия выступала за скорейшую и полномасштабную нормализацию отношений с Азербайджаном. На этом пути мы видели встречу президентом Владимира Путина и Ильхама Алиева в октябре 2025 года на саммите СНГ в Душанбе, затем в апреле этого года было совместное заявление МИД РФ и МИД АР о снятии всех вопросов в наших контактах, а в этот понедельник Ильхам Алиев на Шушинском медиафоруме подтвердил, что отношения Москвы и Баку полностью нормализованы. Сегодняшний визит Джейхуна Байрамова в Москву – часть продвижения двух стран по намеченному пути активного сотрудничества", - отметил Дмитрий Солонников.

"Россия заинтересована в углублении экономического взаимодействия с Азербайджаном. Ключевой проект в этом направлении – Международный транспортный коридор "Север-Юг", о значении которого как стратегической миссии России по обеспечению сквозной связанности Евразии с севера на юг не раз говорил Владимир Путин. Заметьте, что у "Север-Юга" появилось дополнительное измерение в связи с иранским конфликтом – он способен предоставить доступ Ирану к мировым рынкам, если Ормузский пролив будет вновь и надолго заблокирован США. В таком случае ИРИ сможет контактировать с миром через границы с Азербайджаном и Туркменистаном и через Каспийское море – по трем веткам "Север-Юга"", - сообщил политолог.

"Также России интересно продолжение и создание новых совместных экономических проектов российских и азербайджанских компаний. За 2025 год экономическое сотрудничество России и Азербайджана немного, но выросло относительно 2024 года, то есть даже в наиболее напряженный период спада товарооборота не произошло. Мы ожидаем, что сейчас экономические контакты будут развиваться быстро и активно. Опять же, потребность Ирана в альтернативных экспортных маршрутах создает новые возможности и для Азербайджана, и для России", - указал директор Института современного государственного развития.

"Сейчас стоит задача активизации культурного сотрудничества. Именно эта сфера сократилась в прошлом году, были отменены выступления российских артистов в Азербайджане, уменьшились контакты на уровне гражданского общества. Надеемся, что сейчас все это будет восстанавливаться до прежнего уровня", - добавил Дмитрий Солонников.

Общие интересы Москвы и Баку

В первую очередь России и Азербайджану интересно возобновление работы площадки "3+3". "Необходимо вернуться к формату "3+3" и последовательно развивать его, что принесет выгоду и Азербайджану, и России, и всем остальным участникам площадки. С учётом уже оговоренной ситуации с Ираном все более актуальным становится постоянный и взаимовыгодный диалог всех государств региона Южного Кавказа", - сказал политолог.

"Также обе страны заинтересованы в полноценной нормализации отношений Азербайджана и Армении. В начале прошлой недели в Екатеринбурге состоялись переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина с недавно переизбранным премьер-министром Армении Николом Пашиняном – кстати, это был первый зарубежный визит Пашиняна после парламентских выборов. На встрече обсуждалось, как Россия и Армения будут строить экономические отношения в нынешних условиях, и уже ясно, что Азербайджан должен быть включен в эти планы, поскольку с конца прошлого года запущены и транзит российских товаров в Армению через азербайджанские территории, и экспорт товаров из Азербайджана на армянский рынок", - обратил внимание Дмитрий Солонников.

"На Каспии два направления, где объединены интересы России и Азербайджана – это выполнение Каспийской конвенции 2018 года и борьба с обмелением моря. Каспийская конвенция не до конца реализована, поскольку ее все еще не ратифицировал Иран, и нужно сейчас понять, насколько в целом Исламская Республика намерена участвовать в этом. Сейчас, наверное, для Тегерана наступило время быстрых решений, поэтому вполне возможно, что его интерес к выполнению Каспийской конвенции вырастет", - продолжил он.

"Блок экологии активно обсуждался в прошлом году и остается таким же актуальным сейчас — бороться с обмелением Каспийского моря необходимо уже сейчас, и заниматься этим можно только совместно. Азербайджан крайне заинтересован в решении этого вопроса, а без России его никак не решить, потому что крупнейшая водная артерия, через которую Каспий наполняется водой – это Волга. Поэтому экология Каспия – один из важнейших вопросов, который мы обсуждаем сейчас с Баку", - заключил директор Институт современного государственного развития.