Импорт пшеницы запретят на полгода в Казахстане

Казахстан на шесть месяцев откажется от импортной пшеницы. Указ, подписанный главой Минсельхоза, вступит в силу через полторы недели.

В Казахстане в ближайшее время введут полугодовой запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и государств ЕАЭС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. Об этом гласит указ, подписанный главой Минсельхоза республики Айдарбеком Сапаровым.

Исключение будет сделано лишь для железнодорожных поставок в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, а также АО Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация".

При этом отмечается, что ввезенную для птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий пшеницу запрещено реализовывать на внутреннем и внешнем рынках.

Ограничения также не коснутся транзитных железнодорожных перевозок и перемещения пшеницы между странами ЕАЭС через территорию республики, передает "Казинформ".

Приказ начнет действовать с 27 июля 2026 года.