Вестник Кавказа

Иран настроен на прекращение боевых действий – Белый дом

Иран настроен на прекращение боевых действий – Белый дом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Белый дом: США и Иран продолжают контакты. Тегеран нацелен на прекращение вооруженного противостояния.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Тегеран настроен на переговоры и прекращение боевых действий, о чем оповестил США. Контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются. 

"Я говорила об этом с президентом [США Дональдом Трампом] лишь час назад. Иран продолжает вести переговоры с США и заявлять, что хочет заключить сделку с нами, поскольку американские вооруженные силы наносят по нему сокрушительные удары"

– Кэролайн Ливитт 

Напомним, что новый виток эскалации между Ираном и США возник в начале июля. США наносят удары по целям в Иране, иранские силы отвечают ударами по базам США на Ближнем Востоке.

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