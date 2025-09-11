Доходы Азербайджана от экспорта овощей и фруктов выросли почти на 20%

Экспорт фруктов и овощей из Азербайджана за первые шесть месяцев 2026 превысил 429 тыс т на общую сумму почти $494 млн, обогнав показатели того года на почти 20%.

В Азербайджане за первое полугодие 2026 года экспортировали почти 430 тыс т фруктов и овощей на сумму около $494 млн. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет АР.

​По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость вывоза выросла более чем на $78 млн или 18,8%, а объем увеличился почти на 27 тыс т или 6,7%. Доходы от экспорта овощей и фруктов составили 0,5% общих доходов государства в отчетном периоде.

​Импорт фруктов и овощей в страну в январе-июне составил свыше 203 тыс т на сумму более $177 млн. Стоимость ввоза сократилась почти на $1,2 млн или 0,6%, а физический объем снизился более чем на 36 тыс т или 15,1% по сравнению с прошлым годом. Расходы на импорт овощей и фруктов составили 2,1% общих затрат на ввоз в отчетном периоде.

Отметим, за шесть месяцев внешнеторговый оборот Азербайджана составил свыше $24 млрд, что на 1,1% больше результата прошлого года. Основные статьи экспорта в республики среди овощей и фруктов являются:

​помидоры: $192,5 млн;

​фундук: $170,7 млн;

​хурма: $144,2 млн;

​яблоки: $75,1 млн;

​гранаты: $35,3 млн;

​картофель: $28,4 млн;

​Основным рынком сбыта азербайджанских фруктов и овощей остается Россия. В 2025 году туда поставили 700,6 тыс т плодоовощной продукции, что на 17,8% больше показателей предыдущего года. Также продукцию экспортируют в Швейцарию, Грузию, Турцию, Беларусь, Казахстан, ОАЭ, Германию и Италию.