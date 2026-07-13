МИД Великобритании вызвал временного поверенного в делах Ирана

Британский МИД подтвердил вызов временного поверенного в делах Ирана. В ведомстве отметили, что это связано с событиями, происходившими в Европе несколько месяцев назад.

Временный поверенный в делах Ирана вызван в МИД Великобритании. Об этом сказано в сообщении, распространенном 15 июля британским министерством.

В пресс-релизе сказано, что вызов дипломата связан с событиями, происходившими в Европе минувшей весной.

"Сегодня по поручению министра иностранных дел в министерство иностранных дел, по делам Содружества и международного развития был вызван временный поверенный в делах Ирана в Великобритании. Господин Али Насимфар был вызван в связи с ролью сил "Аль-Кудс" КСИР в координации <...> серии нападений в Европе в период с марта по май"

– британский МИД

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что деятельность КСИР "направлена на подрыв безопасности Великобритании и ее союзников.

Напомним, в понедельник Великобритания внесла Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список запрещенных организаций.