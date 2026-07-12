Трамп: сделка с Ираном все еще возможна

По мнению американского лидера, США и Иран, несмотря на возобновление боевых действий, еще могут прийти к договоренности и заключить сделку.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что сделка США с Ираном все еще возможна. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Да, думаю, что сделка возможна. Конечно, думаю"

– Дональд Трамп

Напомним, США возобновили удары по Ирану с 8 июля. Последние три ночи подряд проводятся многочасовые серии ударов. Накануне стало известно, что Трамп направил в Конгресс официальное письменное уведомление от 10 июля о возобновлении боевых действий против Исламской Республики на фоне ударов Ирана по торговым судам в Ормузе.