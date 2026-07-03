Банк России выпускает памятную монету к юбилею первого президента Чечни

Завтра в обращение выйдет памятная серебряная монета, посвященная 75-летию первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова номиналом 2 рубля, ее тираж ограничен – всего 3 тысячи экземпляров.

Уже завтра, 14 июля, Банк России порадует российских нумизматов, выпустив в обращение памятную серебряную монету "Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров, к 75-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

"Серебряная монета номиналом 2 рубля имеет форму круга диаметром 33 мм, масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, проба сплава - 925. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Монета изготовлена качеством "пруф"

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На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Кавказских гор, передает ТАСС.

Нумизматам следует поторопиться: тираж памятной монеты – всего 3 тыс штук, и пополнить свою коллекцию в скором времени будет не так просто.