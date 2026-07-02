Вестник Кавказа

ЦБ РФ готовится менять прогноз по ключевой ставке

Банк России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зампред Центрального банка России Алексей Заботкин предупредил об изменении прогноза по ключевой ставке, запланированном на заседании 24 июля.

ЦБ РФ изменит прогноз по ключевой ставке по итогам ближайшего заседания, которое состоится 24 июля, такое заявление сделал заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин.

"Изменение прогноза по ключевой ставке на июльском заседании будет"

– Алексей Заботкин

По словам зампреда ЦБ РФ, насколько серьезно изменится траектория ставки, решится на основании расчетов Совета директоров регулятора и предоставленной ему информации.

Заботкин уточнил, что решение по самой ставке будет приниматься после анализа новых данных.

Он также напомнил, что на заседании в июне Совет директоров анонсировал переоценку целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях.

"В ходе пресс-конференции было неоднократно подчеркнуто, что это не означает изменения ставки на каком-либо из этих заседаний"

– Алексей Заботкин

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