В Дагестане ожидают восстановления туристического потока в июле и августе

Представители туристической индустрии прогнозируют увеличение числа отдыхающих в Дагестане во второй половине лета после весеннего спада из-за масштабных паводков.

В Дагестане туроператоры и ожидают восстановления спроса и роста турпотока в июле и августе 2026 года. Об этом сообщила руководитель туристической компании "Этномир Кавказа" Гульзар Гаджиалиева.

"Однако уже с июня мы отмечаем рост примерно на треть обращений и бронирований на июль и август"

- Гульзар Гаджиалиева

Председатель регионального Союза туриндустрии СКФО Умар Айдинов уточнил, что на майские праздники турпоток в регион снизился на 70%, но в июне ситуация начала постепенно улучшаться.

"Июль—август по отношению к предыдущим месяцам несут более оптимистичный настрой, но по сравнению с прошлым годом спад все же будет наблюдаться, но точные цифры будут известны уже по окончанию турсезона"

- Умар Айдинов

Руководитель туроператора "Магтур" также пояснил, что из-за нестабильной ситуации на топливном рынке уменьшилось количество гостей, путешествующих на личном автомобиле.

Ранее глава министерства туризма Дагестана Эмин Мерданов заявлял о стабилизации турпотока. По его оценкам, по итогам 2026 года число отдыхающих вырастет на 10%, а следующий кратный рост ожидается только после запуска Каспийского прибрежного кластера.