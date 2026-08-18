Вестник Кавказа

ФТС России внесла ясность в вопрос числа россиян, въехавших в Грузию

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Российская Федеральная таможенная служба распространила сообщение в связи с публикациями СМИ о множестве россиян, которые въехали за последние сутки в Грузию через Верхний Ларс.

Федеральная таможенная служба России уточнила информацию по количеству граждан РФ, которые въехали в Грузию за последние сутки через КПП Верхний Ларс, подтвердив таким образом опровержение МВД Грузии.

В ведомстве напомнили, что ранее его пресс-служба распространила публикацию об увеличении потока россиян в пункте пропуска "Верхний Ларс".

"При этом в указанной статистике учитывались данные как по направлению на въезд в РФ, так и на выезд из нее"

– ФТС России

В частности, за последние сутки (по состоянию на шесть часов сегодняшнего утра) через МАПП Верхний Ларс границу РФ и Грузии в обоих направлениях пересекли более 16 тыс граждан. Из них, пояснили в ведомстве, в Россию въехали почти 8,5 тыс человек, выехали в Грузию – более 7,5 тыс, передает Sputnik Грузия.

В ФТС пояснили также причины большого количества граждан РФ, которые въезжают из Грузии в Россию: дело в окончании сезона отпусков – туристы возвращаются после отдыха домой.

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