Пострадавшим из-за подтоплений выплатили 2,2 млрд рублей в Дагестане

В Дагестане на компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим в результате подтоплений, потратили несколько миллиардов рублей. Их получили уже свыше 60 человек.

В Дагестане получили компенсационные выплаты на сумму свыше 2,2 млрд рублей более 60 тыс жителей человек, которые пострадали в результате подтоплений. Об этом сообщили 30 июня в Главном управлении МЧС России.

"Различные выплаты получили уже более 60 тыс пострадавших жителей Дагестана, из них за последнюю неделю - 6 тыс 386 человек. Общая сумма выплат составила 2 млрд 201 млн 146 тыс 200 рублей, за неделю - 209 млн 26 тыс 100 рублей"

– пресс-служба ведомства

Обильные осадки накрыли Дагестан в конце марта и начала апреля. Они привели к масштабному наводнению, в связи с чем в республике был введен режим ЧС федерального уровня.

Согласно последней информации, подтоплено было более 9,8 тыс жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс – пострадали.