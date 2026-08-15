Турецкая компания будет управлять электросетями в Узбекистане

Турецкая компания Aksa Elektrik будет управлять распределительными электросетями в Самаркандской области Узбекистана, рассказал глава Минэнерго страны Шерзод Ходжаев. По словам главы ведомства, в центральноазиатской республике впервые осуществляется передача объекта электросетевой инфраструктуры частному лицу.
"По результатам международного тендера, проведенного в Самаркандской области, победителем стала турецкая компания Aksa Elektrik. Компания будет реализовывать проект по эксплуатации существующих электросетей Самаркандской области, а также строительству новых"
– Шерзод Ходжаев
По словам Ходжаева, свои рабочие месты сохранят все сотрудники региональной электросетевой компании, из-за границы планируется рекрутировать не более 15% сотрудников.
В турецкой компании отметили, что для работ по строительству и обновлению электросетей планируют закупать не менее 90% местной продукции.