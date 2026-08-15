Вестник Кавказа

Турецкая компания будет управлять электросетями в Узбекистане

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Aksa Elektrik получит в управление электросети Самарканда. Это первый случай передачи электросетей компании из-за границы.

Турецкая компания Aksa Elektrik будет управлять распределительными электросетями в Самаркандской области Узбекистана, рассказал глава Минэнерго страны Шерзод Ходжаев. По словам главы ведомства, в центральноазиатской республике впервые осуществляется передача объекта электросетевой инфраструктуры частному лицу. 

"По результатам международного тендера, проведенного в Самаркандской области, победителем стала турецкая компания Aksa Elektrik. Компания будет реализовывать проект по эксплуатации существующих электросетей Самаркандской области, а также строительству новых"

– Шерзод Ходжаев

По словам Ходжаева, свои рабочие месты сохранят все сотрудники региональной электросетевой компании, из-за границы планируется рекрутировать не более 15% сотрудников.   

В турецкой компании отметили, что для работ по строительству и обновлению электросетей планируют закупать не менее 90% местной продукции.

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