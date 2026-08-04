Несколько десятков человек обвиняются в лесных пожарах в Турции

Власти Турции в результате расследований вычислили 43 подозреваемых в организации лесных пожаров, примерно четверть из них взяты под арест.

Более 40 человек заподозрили в действиях, вызвавших лесные пожары, в Турции, такие данные озвучил глава Минюста Акын Гюрлек.

По его словам, в результате расследования дел о десяти лесных пожарах, которые за эту неделю произошли в провинциях Адыяман, Анталья, Айдын, Балыкесир, были открыты дела против шести подозреваемых, двое из которых взяты под арест.

"Всего с 1 июня в рамках дел о 64 лесных пожарах в 22 провинциях были выявлены 43 подозреваемых, из них 11 арестованы, в отношении 18 человек применены меры судебного контроля"

– Акын Гюрлек

Напомним, что мощные природные пожары разгораются летом в основном в южной и юго-западной частях Турции. Их причиной становятся жара и сильный ветер, который может разнести пламя очень далеко.