Условие возобновления поставок нефти по "Дружбе" назвали в Казахстане

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из Казахстана в Германию могут возобновиться при достижении договоренностей, заявили в Минэнерго РК.

Из Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" могут возобновиться поставки, однако сейчас они не производятся, говорится в сообщении Миэнерго Казахстана.

"В настоящее время поставки казахстанской нефти по маршруту Атырау - Самара - нефтепровод "Дружба" в направлении Германии временно не осуществляются в связи с техническими ограничениями инфраструктурного характера на стороне транзита"

– Миэнерго Казахстана

В министерстве пояснили, что возобновление экспорта нефти по "Дружбе" возможно в случае если ограничения будут устранены, а стороны придут к договоренности.

"В случае устранения имеющихся инфраструктурных ограничений поставки могут быть возобновлены в установленном порядке при наличии соответствующих договоренностей между всеми заинтересованными сторонами"

– Минэнерго Казахстана

Нефть из Казахстана в Германию идет в обход "Дружбы" с 1 мая, пишет ТАСС.