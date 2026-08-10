Иран поставил соседние страны в центр внешней политики

Соседи Ирана находятся в фокусе внешней политики Тегерана, объявил министр иностранных дел Аббас Аракчи во время визита в провинцию Хорасан-Резави, граничащую с Туркменистаном и афганской провинцией Герат.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел сегодня встречу с представителями туристических компаний и предприятий, производящих товары народных промыслов, в крупной северо-восточной провинции Хорасан-Резави, где рассказал о стремлении Тегерана в первоочередном порядке укреплять и расширять отношения с соседними государствами.

Аракчи пояснил, что сегодня центральная внешнеполитическая концепция Ирана заключается в наращивании связей с ближайшими странами, поскольку именно так Исламская Республика может наиболее эффективно развиваться в условиях западного политико-экономического давления.

"В период санкций против Ирана соседние государства стали важной составляющей экономического потенциала нашей страны. В этом плане они являются крупнейшей возможностью как для внешней политики, так и для экономического сотрудничества"

– Аббас Аракчи

Министр обратил внимание на значимость в этом плане провинции Хорасан-Резави, граничащей одновременно с Афганистаном и Туркменистаном и активно торгующей с расположенным к югу от нее Пакистаном. Аббас Аракчи отметил, что власти провинции уже наделены полномочиями для развития экономических контактов с этими государствами, а взаимодействие с центральным аппаратом МИД поможет им для согласования тех или иных решений на межгосударственном уровне.

Со своей стороны, заверил Аббас Аракчи, МИД ИРИ будет всеми способами поддерживать активность иранских провинций по расширению товарооборота и обмена услуг с соседними странами. Он пояснил, что передача большей части полномочий по межрегиональным коммуникациям на уровень провинций – часть политической программы президента Масуда Пезешкиана, стремящегося усовершенствовать экономику Ирана. Этот подход уже показывает свою эффективность.

В частности, он отметил, что потенциальные проблемы на границе Хорасан-Резави с афганской провинцией Герат лучше устранять путем переговоров между властями двух провинций без задействования центральных властей в Тегеране и Кабуле, поскольку это значительно ускорит поиск и реализацию взаимоприемлемых решений.