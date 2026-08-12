Порты Алят и Туркменбаши планируют укреплять сотрудничество

Азербайджан и Туркменистан провели совместный практический тренинг с целью обмена информацией в сфере морских перевозок на базе портов Алят и Туркменбаши.

Баку и Ашхабад планируют укреплять партнерство в сфере морских перевозок, сообщили в государственной таможенной службе Туркменистана.

Отмечается, что с этой целью в международных морских портах Туркменбаши и Алят был проведен практический тренинг с участием представителей портовых служб двух стран.

Как пояснили в таможенной службе, основной целью проведения такого мероприятия считается "повышение эффективности контроля грузопотоков и укрепление взаимодействия стран региона в этой сфере".

Согласно информации государственной таможенной службы Туркменистана, в тренинге приняли участие не только представители Ашхабада и Баку, но и Астаны и Душанбе.

В рамках мероприятия участники обсудили развитие международного грузооборота на Каспийском море, уделили внимание рассмотрению проблемы незаконного оборота товаров и снижению связанных с ним рисков.

"Отдельной задачей стало совершенствование профессиональных навыков специалистов, оперативного обмена информацией и прямого взаимодействия между международными морскими портами Туркменбаши и Алят"

– сообщение

Участники смогли обменяться практическим опытом и провели совместную работу с товарно-сопроводительными документами, рассказали в комитете.

Уточняется, что в планах совместная разработка механизма таможенного досмотра грузов и транспортных средств.