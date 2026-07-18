Россия и Азербайджан нарастили обмен электроэнергией

Россия и Азербайджан наращивают обмен электроэнергией: процесс проходит на фоне расширения экономических связей между двумя странами, сообщили в Государственном комитете по статистике страны.

В первом полугодии текущего 2026 года Россия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана на 5,8% в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом минувшего 2025 года, свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

За первые шесть месяцев Азербайджан экспортировал в Россию 64,7 млн кВт/ч электроэнергии на $2,92 млн, нарастив стоимость поставок на 7,5%, или на $205 тыс в денежном выражении, передает Sputnik Азербайджан.

Поставки электроэнергии из России в Азербайджан за этот период немного сократились, но выросли в денежном выражении на 6,7%, до $1,52 млн.

Рост энергетического обмена происходит на фоне расширения экономических связей между двумя странами.

Напомним, ранее мы писали о том, что после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о заинтересованности Москвы и Баку в дальнейшем увеличении товарооборота и расширении прямых инвестиций.

Лавров тогда отмечал, что в 2025 году объем торговли между Россией и Азербайджаном достиг почти $5 млрд. В Азербайджане работают более 1,4 тыс коммерческих структур с российским капиталом, а общий объем российских инвестиций в республику составляет около $10,7 млрд.