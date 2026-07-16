Россия и Азербайджан подтвердили развитие отношений в духе союзничества и добрососедства

Вчера в Москве главы МИД России и Азербайджана подписали План консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2026-2027 годы. Это далеко не формальный документ, учитывая период напряженности между Москвой и Баку в прошлом году, который был успешно пройден.

13 июля этого года, выступая на форуме в Шуше, президент Азербайджана Ильхам Алиева заявил, что российско-азербайджанские отношения полностью нормализованы, а прежние сложности остались позади. Теперь Москве и Баку предстоит восполнить паузу в отношениях.

О чем говорили на московской встрече Лавров и Байрамов?

Отношения между Азербайджаном и Россией носят характер союзнического взаимодействия

- Джейхун Байрамов

Идет поступательное развитие наших отношений в духе дружбы и добрососедства

- Сергей Лавров

Экономика

В прошлом году объем двусторонней торговли достиг почти 5 млрд долларов. Россия остается одним из ведущих экономических партнеров Азербайджана.

Существует значительный потенциал для увеличения взаимного товарооборота и движения прямых инвестиций. Накопленный объем прямых инвестиций России в Азербайджан составляет порядка 10,7 млрд долларов.

В Азербайджане действует больше 1400 коммерческих структур с российским капиталом.

Россия, Азербайджана и Иран работают над раскрытием логистического потенциала западного ответвления Международного транспортного коридора «Север-Юг». Недавно в Иране завершили землеотвод на участке Решт – Астара, отсутствие которого все эти годы не позволяло начать соответствующие работы. Идет реализация подписанного в декабре 2024 года в Москве российско-азербайджанского межправительственного соглашения по наращиванию транзитных грузовых перевозок по данному маршруту.

Также Москва и Баку договорились о возобновлении авиасообщения по ряду направлений.

Образовательная сфера

Стороны видят перспективным проект создания в Азербайджане российско-азербайджанского университета на базе СПбГУ. Сейчас в России обучаются порядка 9 тыс. азербайджанских студентов.

Армяно-азербайджанское урегулирование

По словам Лаврова, Россия последовательно поддерживает усилия Азербайджана и Армении, направленные на полноценную и всестороннюю нормализацию отношений на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне в 2020–2022 годах. Москва готова содействовать Баку и Еревану в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций, решении гуманитарных вопросов.

3+3

Лавров и Байрамов отметили существенный потенциал платформы регионального сотрудничества «3+3», объединяющей три страны Южного Кавказа – Азербайджан, Армению, Грузию и их соседей – Россию, Иран и Турцию. Этот механизм призван способствовать решению любых региональных вызовов силами самих стран региона и их соседей без вмешательства извне.

5 июня прошла встреча экспертов государств-участников формата 3+3 в рамках Петербургского международного экономического форума, в которой участвовали представители всех шести стран. Следующая встреча должна пройти в Баку или в Ереване.

Каспийская пятерка

Москва и Баку разделяют общую ответственность за поддержание экологического и хозяйственного баланса этого Каспийского моря. Вскоре должно пройти пятистороннее мероприятие по проблеме борьбы с обмелением Каспия.

Москва и Баку солидарны в том, что необходимо сподвигнуть иранских соседей на ратификацию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которую остальные страны «пятерки» уже подписали.

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Глава МИД РФ еще раз поблагодарил азербайджанского коллегу за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана сразу после начала его противостояния с США и Израилем, а также за помощь в обеспечении доставки гуманитарной помощи в Иран через территорию Азербайджана.