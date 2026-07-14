Вестник Кавказа

Главы МИД России и ОАЭ обсудили удары США и Ирана в Персидском заливе

Главы МИД России и ОАЭ обсудили удары США и Ирана в Персидском заливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров и Абдалла бен Заид аль Нахайян созвонились сегодня днем, чтобы сверить часы по обострению ситуации в иранском конфликте и проблемам судоходства в Ормузском проливе.

Как рассказали сегодня во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации, глава министерства Сергей Лавров провел сегодня телефонные переговоры со своим коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом аль Нахайяном. Беседа министров была посвящена эскалации военной обстановки в Персидском заливе, где более 10 дней США и Иран обмениваются ракетными ударами, причем иранские войска бьют по американским объектам в странах Ближнего Востока, включая ОАЭ.

По данным МИД РФ, разговор Лаврова и аль Нахайяна имел характер "сверки часов", то есть сравнения и согласования позиций по новой дестабилизации ближневосточного региона. Министры согласились в том, что и США, и Иран должны немедленно прекратить военные удары и вернуться за стол переговоров.

Также руководители внешнеполитических ведомств России и Эмиратов отметили потребность обеспечения и сохранения свободного судоходства между Персидским заливом и открытым морем через Ормузский залив с гарантиями его безопасности и бесперебойности. Это, подчеркнули Лавров и аль Нахайян, критически важно для мировой экономики.

Помимо ирано-американской темы министры обсуждали развитие стратегического партнерства РФ и ОАЭ, куда входят новые проекты в сферах образовании и спорта, а также наращивание двусторонней торговли. В МИД России указали, что Москва и Эр-Рияд заинтересованы в тесных контактах друг с другом по внешнеполитической тематике, в том числе в международных организациях.

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