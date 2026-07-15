В Омане уничтожены два радара США – КСИР

В Иране сообщили об уничтожении американских радаров, размещенных на островах в Омане. Удар был нанесен на рассвете.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) проинформировал о ликвидации двух радаров США на оманских островах, расположенных у входа в Ормузский пролив.

"В продолжение ответных операций сегодня на рассвете военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции в рамках 13-й волны операции "Наср-2" нанесли удар и уничтожили радар морского контроля на скалах [острова] Саламы, а также американский радар воздушного контроля, размещенный в районе Ганам (Оман)"

– КСИР

С 8 июля возобновились атаки США на Иран, в последние дни волны ударов производятся на регулярной основе, по несколько часов подряд. Иран отвечает, нанося удары по американским военным объектам в странах Персидского залива.