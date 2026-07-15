"Карабах" вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы

В Исландии завершился ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги Европы между "Вестри" и "Карабахом". Победу в обеих играх одержал клуб из Азербайджана.
Футбольный клуб "Карабах" (Азербайджа) переиграл по сумме двух встреч "Вестри" (Исландия) и вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27.
В первой встрече, проходившей в Баку неделю назад, "Карабах" обыграл исландскую команду со счетом 3:0.
В ответном матче счет был открыт уже на 5-й минуте – отличился полузащитник "Карабаха" Жали Муаддиб. На 29-й минуте хавбек Педро Бикальо отправил второй мяч в сетку ворот хозяев, а на 56-й минуте финальную точку в матче поставил нападающий агдамцев Закария Саво – 3:0 в пользу "Карабаха".