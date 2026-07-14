МИД РФ осудил введение тарифов за проход через Ормуз

Официальный представитель МИД России заявила о том, что введение тарифов за проход через Ормузский пролив противоречит морскому праву.

Введение тарифов для прохода через территорию Ормузского пролива идет вразрез с международным морским правом, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что заявления о гипотетическом создании фондов, которые принимали бы плату за услуги по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе являются крайне противоречивыми.

Причем, подчеркнула Захарова, такие заявления делаются как некоторыми государствами Персидского залива, включая Иран, Оман и Саудовскую Аравию, так и США и странами Западной Европы.

"Мы исходим из того, что введение тарифов за транзитный проход в международных проливах противоречило бы международному морскому праву"

– Мария Захарова

Также она упомянула о том, что вопросы защиты российского торгового флота "регулярно поднимается в контактах с соответствующими странами и в профильных международных организациях".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон намерен после установления полного контроля над Ормузским проливом взимать средства за проход через него.