Вестник Кавказа

КСИР атаковали ракетами военную базу США в Бахрейне

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские войска атаковали базу в Бахрейне ракетами и беспилотниками. Также атакован штаб 5-го флота ВМС США.

Иранские силы (КСИР) нанесли удар по военной базе США в Бахрейне. КСИР задействовали БПЛА и ракетные установки в ходе атаки. 

"Авиабаза "Шейх Иса" и штаб-квартира 5-го флота ВМС США в Бахрейне подверглись массированным ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана"

– КСИР 

Ранее власти Ирана анонсировали ответ на угрозы США. Президент ИРИ Масуд Пезешкиан отметил, что Тегеран ответит действиями, а не словами.

Напомним, что эскалация между Ираном и США возникла на прошлой неделе. Стороны пытались договориться, однако переговоры в Омане сорвались. США заявили о возобновлении морской блокады, продолжается обмен ударами.

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