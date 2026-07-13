КСИР атаковали ракетами военную базу США в Бахрейне

Иранские войска атаковали базу в Бахрейне ракетами и беспилотниками. Также атакован штаб 5-го флота ВМС США.
Иранские силы (КСИР) нанесли удар по военной базе США в Бахрейне. КСИР задействовали БПЛА и ракетные установки в ходе атаки.
"Авиабаза "Шейх Иса" и штаб-квартира 5-го флота ВМС США в Бахрейне подверглись массированным ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана"
– КСИР
Ранее власти Ирана анонсировали ответ на угрозы США. Президент ИРИ Масуд Пезешкиан отметил, что Тегеран ответит действиями, а не словами.
Напомним, что эскалация между Ираном и США возникла на прошлой неделе. Стороны пытались договориться, однако переговоры в Омане сорвались. США заявили о возобновлении морской блокады, продолжается обмен ударами.