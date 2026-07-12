Air Astana возобновляет регулярные полеты в Дубай

Уже с завтрашнего дня, 15 июля, авиарейсы казахстанской авиакомпании Air Astana в Дубай снова станут регулярными – ее руководство сняло введенные ранее ограничения на полеты в столицу арабского эмирата.

Руководство крупнейшего авиаперевозчика Казахстана, авиакомпании Air Astana, приняло решение уже с завтрашнего дня, 15 июля, восстановить авиасообщение с Дубаем, сообщили в компании.

"Air Astana планирует возобновить регулярные рейсы Алматы-Дубай-Алматы и Астана-Дубай-Астана с 15 июля"

- сообщение

12 июля авиакомпания из-за эскалации обстановки на Ближнем Востоке сообщила об изменениях в расписании авиарейсов в Дубай - один из ее самолетов вернулся в аэропорт вылета, а другой авиарейс был отменен, также авиаперевозчик отменил свои авиарейсы в столицу одного из эмиратов на 13 и 14 июля, передает 24.kz.

С начала года авиавласти страны неоднократно отменяли и переносили авиарейсы в Дубай, возобновив регулярные полеты из Алматы 20 июня, а из Астаны - 10 июля.

Сейчас в целях безопасности пассажиров ее самолеты выполняют рейсы в обход закрытого воздушного пространства Ирана через Пакистан

Авиакомпания оставляет за собой право скорректировать расписание полетов в зависимости от обстановки, - отметили в компании.