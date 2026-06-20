Провожать на МКС российскую ракету будет глава NASA

Глава NASA Джаред Айзекман прибыл на космодром "Байконур" – завтра он будет присутствовать на старте российской ракеты с международным экипажем, а потом обсудит дальнейшее космическое сотрудничество России и США.

Сегодня на казахстанском космодроме "Байконур" встречали высокого гостя – накануне старта ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29"сюда прибыл директор NASA Джаред Айзекман.

Завтра космический корабль с международным экипажем, в составе которого двое россиян и один американец, отправится на Международную космическую станцию (МКС), и планируется, что Айзекман примет участие в запуске корабля, передает Sputnik Казахстан.

Основной экипаж корабля - космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон, они пробудут на МКС 261 сутки.

Также глава NASA планирует провести переговоры с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым, чтобы обсудить с ним дальнейшее сотрудничество России и США на протяжении оставшегося срока эксплуатации станции, говорится в сообщении.