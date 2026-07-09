Дагестан экстренно реконструировал десять размытых дождями дорог

Дорожные службы Дагестана в течение трех дней отремонтировали десять участков автотрасс, пострадавших в среду в результате мощных ливней. Благодаря этой работе 46 дагестанских сел вновь подключены к республиканской транспортной сети.

Как рассказали в Минтрансе Дагестана, дорожные ремонтники оперативно восстановили к середине субботы наземное транспортное сообщение почти с половиной селений, оказавшихся отрезанными из-за масштабных проливных дождей, обрушившихся на Кавказ в среду.

Уточняется, что речь идет о 46 селениях из 99, дорогим к которым были размыты дождями либо обрушились из-за оползней. Всего на данный момент ремонтники реконструировали поврежденные участки десяти дорог, ведущих к этим селам.

В то же время 53 селения в семи районах продолжают оставаться недоступными для автотранспорта.

В Минтрансе подчеркнули, что ремонт дорог ведется без перерыва на ночь, всего над восстановлением автосообщения трудятся порядка 70 человек.