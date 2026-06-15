Вестник Кавказа

Тырныауз примет первый Всероссийский танцевальный конкурс

Тырныауз примет первый Всероссийский танцевальный конкурс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На следующей неделе в кабардино-балкарском Тырныаузе стартует первый Всероссийский конкурс по народным танцам "Кубок Эльбруса", участники которого посоревнуются в шести номинациях, в том числе и уличным танцам.

Уже в следующую субботу, 18 июля, самый высокогорный город России Тырныауз в Кабардино-Балкарии (КБР) примет первый Всероссийский конкурс по народным танцам "Кубок Эльбруса", в котором примут участие хореографические коллективы из разных регионов страны, сообщили в творческом объединении "Единство" - организаторе конкурса.

"Наш первый Всероссийский конкурс "Кубок Эльбруса"… приурочен к Году народного единства и направлен на укрепление общероссийской гражданской идентичности через коллективное хореографическое искусство"

- сообщение

Конкурс организован так, что будет интересен всем – ведь, наряду с народно-сценическим танцем, стилизованным фольклором и детским танцем его жюри будет оценивать и современную хореографию, эстрадные и даже уличные танцы - хип-хоп, локинг, поппинг, крамп и брейкинг. Главное условие - в одном номере должно быть не меньше шести танцоров, передает портал "Это Кавказ".

После выступлений заявленных танцевальных коллективов жюри определит обладателей гран-при конкурса и лауреатов "Кубка Эльбруса".

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