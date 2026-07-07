Вестник Кавказа

В США не ожидают скачка цен на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана

В США не ожидают скачка цен на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По сообщениям СМИ, руководство США не ожидает резкого роста мировых цен на нефть на фоне очередного витка эскалации ситуации вокруг Ирана.

Правительство США не ожидает сильного скачка мировых цен на нефть в ходе новой волны ударов американских ВС по территории Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

Собеседники издания уточнили, что во время действия режима прекращения огня с Ираном через Ормузский пролив прошло большое количество танкеров с нефтью из стран Персидского залива.

В США считают, что уже поступившая на рынок нефть и адаптация стран-импортеров к напряженности должны смягчить влияние происходящего на биржевые цены, поэтому, как полагают в Белом доме, текущая ситуация предоставляет больше возможностей для эскалации.

Напомним, ранее 9 июля сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $78,78 за баррель, цена выросла на $0,76 по сравнению с закрытием прошлых торгов. В ходе торгов в среду фьючерсы подорожали на 5,2% до максимума с 19 июня 2026 года.

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