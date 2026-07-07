Казахстанские пограничники ограничили въезд в страну автомобилей соседей

Чтобы исключить незаконный вывоз горючего, власти Казахстана приняли решение ограничить въезд на территорию страны автомобилей из соседних стран, приезжающих, чтобы заправиться дешевым топливом.

Водителям из России, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана больше не удастся регулярно пересекать границу соседнего Казахстана, чтобы заправить своих "железных коней" качественным, а главное недорогим горючим – власти страны ввели ограничение на частоту пересечения границы для легкового и грузового транспорта из соседних стран, сообщил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев.

"На сегодняшний день существует приказ, который запрещает заезд более одного раза на территорию нашей страны. Это касается всех наших приграничных зон"

- Кайырхан Туткышбаев

Причина такого решения – участившиеся случаи незаконного вывоза топлива, порой принимающего поистине промышленные масштабы: особое внимание казахстанские власти уделяют автомобилям с дополнительными топливными баками, которые используют для "серого" вывоза ГСМ, передает Podrobno.uz.

Только с начала года казахстанские пограничники пресекли на автомобильных пунктах пропуска почти 600 попыток вывоза бензина и дизтоплива общим объемом свыше 40 тонн. За последние двое суток с территории Казахстана в дополнительных баках и канистрах 61 раз пытались вывезти более 3 тонн ГСМ.

Напомним, в июле 2026 года в Казахстане бензин Аи-92 в среднем стоит около 239–241 тенге ($0,53 или 40,5 рублей) за литр, Аи-95 - 312 тенге ($0,69 или 52,7 рубля), а дизельное топливо продается в диапазоне 332–335 тенге ($0,74 или 56,2 рубля) за литр. Стоимость топлива остается одной из самых низких в СНГ.