Количество отдыхающих в Анапе выросло в 2 раза по сравнению с прошлым июлем

Спрос на отдых в Анапе увеличился почти вдвое по сравнению с июлем 2025 года на фоне открытия пляжей и отмены бронирований Крыма.

Отдыхающие чаще стали выбирать отдых в Анапе: сейчас на курорте вдвое больше туристов, чем в июле 2025 года, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Как он пояснил, связано это, прежде всего, с открытием пляжей и с отменой бронирований отдыха в Крыму из-за ситуации с топливом.

"Вопрос с пляжами перестал быть сдерживающим фактором для туристов. Спрос хороший и продолжает расти на фоне проблем крымского направления. Сейчас в Анапе отдыхает в два раза больше туристов, чем в июле 2025 года, все купаются, море чистое"

— Сергей Ромашкин

По его словам, сейчас все еще наблюдается некоторое отставание от успешных показателей бронирования 2024 года, однако уже сейчас удается преодолевать эту разницу.

"Мы отстаем всего на 12% по загрузке и на 10% по выручке от уровня наиболее успешного 2024 года, но еженедельно видим сокращение этого отставания"

– Сергей Ромашкин

Как отметил вице-президент АТОР, сейчас не стоит ожидать резкого повышения цен на размещение в Анапе вслед за ростом спроса.

Туроператоры пока не рискуют этого делать, возможны лишь точечные корректировки цен на самых популярных объектах, спрогнозировал Ромашкин.

Стоимость отдыха на неделю варьируется от 44 тыс рублей за размещение в двухзвездочном отеле до 352 тыс рублей за отдых "все включено" в отеле "пять звезд", рассказал он.