Население Грузии приблизилось к 4 млн человек - итоги переписи

Национальная служба статистики Грузии подвела окончательные итоги переписи населения 2024 года, в ходе которой выявились интересные особенности.

Население Грузии постепенно растет – за последние 10 лет после переписи 2014 года оно увеличилось на 5,8%, почти до 4 млн человек, подсчитали в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат".

Сейчас население страны составляет 3 929 581 человек, однако распределилось оно иначе, чем 10 лет назад - численность городского населения выросла, а сельского – сократилась, передает Sputnik Грузия.

Молодежь все чаще уезжает на работу в крупные города: данные новой переписи показывают, что их население за последнее время выросло на 15,7%, тогда как села страны лишились 7,4% своих жителей.

Еще одна особенность – в стране преобладает доля женщин, которых насчитали 52,1%. Мужчин заметно меньше – всего 47,9%.

При этом доля трудоспособных граждан в возрасте от 14 до 65 лет составляет 62,8% от общего числа: 19,6% населения страны – это дети, а оставшиеся 17,6% - граждане пенсионного возраста, говорится в материалах "Сакстата".