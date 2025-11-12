Вестник Кавказа

Население Грузии приблизилось к 4 млн человек - итоги переписи

Тбилисоба
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Национальная служба статистики Грузии подвела окончательные итоги переписи населения 2024 года, в ходе которой выявились интересные особенности.

Население Грузии постепенно растет – за последние 10 лет после переписи 2014 года оно увеличилось на 5,8%, почти до 4 млн человек, подсчитали в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат".

Сейчас население страны составляет 3 929 581 человек, однако распределилось оно иначе, чем 10 лет назад - численность городского населения выросла, а сельского – сократилась, передает Sputnik Грузия.

Молодежь все чаще уезжает на работу в крупные города: данные новой переписи показывают, что их население за последнее время выросло на 15,7%, тогда как села страны лишились 7,4% своих жителей.

Еще одна особенность – в стране преобладает доля женщин, которых насчитали 52,1%. Мужчин заметно меньше – всего 47,9%.

При этом доля трудоспособных граждан в возрасте от 14 до 65 лет составляет 62,8% от общего числа: 19,6% населения страны – это дети, а оставшиеся 17,6% - граждане пенсионного возраста, говорится в материалах "Сакстата".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
525 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.