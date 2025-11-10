Число высланных из Грузии иностранцев достигло рекорда

МВД Грузии депортировало из страны беспрецедентное количество иностранных граждан. На начало ноября цифра уже превышает 1 тыс человек.

Силовое ведомство Грузии проинформировало широкую общественность о проведенных депортационных работах за последние десять месяцев. С начала года страну в принудительном порядке покинули более тысячи человек с последующим запретом на въезд в страну сроком от 2 до 5 лет.

"Это беспрецедентно высокий показатель. Он значительно превышает общее число лиц, выдворенных за последние три года"

– МВД Грузии

За предыдущий год общее число вынесенных и осуществленных решений о выдворении иностранных граждан составило 363 случая.

Подобная статистика представляет очевидным ужесточение миграционной политики со стороны правительства правящей партии. Было ужесточено миграционное законодательство с параллельным упрощением самой процедуры депортации и обыска мигрантов. Каждый месяц десятки человек подвергаются процедуре выдворения из страны.

Список депортированных включает граждан стран Южной, Восточной и Юго-восточной Азии (Таиланд, Пакистан, Индия, Китай), Западной Азии и Северной Африки (Турция, Израиль, Египет, Кувейт), Центральной и Западной Африки (Конго, Нигерия, Гана), а также России, Азербайджана, Туркменистана и даже Кубы.