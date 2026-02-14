Китай вдвое нарастил темпы роста турпотока в Москву

Москва продолжает оставаться популярной туристической локацией для жителей Китая – темпы роста туристического потока удвоились.

Интерес туристов из Китая к отдыху в Москве неуклонно растет – темпы ежегодного роста турпотока из Поднебесной в российскую столицу удвоились, рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава городского комитета по туризму Евгений Козлов на открытии фестиваля "Китайский Новый год в Москве" на Манежной площади.

По его словам, КНР "стабильно лидирует" по числу гостей, приезжающих в Москву, среди стран дальнего зарубежья.

"По поручению мэра Москвы продолжаем укреплять сотрудничество с Китаем в сфере туризма, как результат – в два раза увеличился темп ежегодного роста турпотока из Китая в Москву"

– Евгений Козлов

Чиновник добавил, что больше всего в Москву из Китая приезжает бизнес-путешественников, а также индивидуальных туристов, которые совершают большие траты.

В пресс-службе Мостуризма пояснили, что до 2019 года каждый год турпоток из Китая увеличивался в среднем на 18%. А после 2023 года показатель каждый год растет в среднем на 39%.