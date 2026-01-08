Израильская авиация нанесла серию ударов по югу Ливана — СМИ

ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удары по объектам в южном Ливане. Информацию о серии атак подтвердил ливанский военный источник.
В ночь на воскресенье израильская авиация нанесла сериею мощных ударов с применением тяжелых управляемых ракет по объектам в ряде районов южного Ливана. Как сообщил местный источник, атакам подверглись район Джабур, высоты Рейхан и Иклим, а также окраины населенных пунктов Бсалия, Саджд, Млих и Хумин.
Удары наносились несколькими волнами по горной местности и вблизи жилых кварталов. Всего было зафиксировано 14 атак, пишут РИА Новости.
Также ливанское национальное агентство NNA сообщило о новых ударах израильской авиации по окраинам населенных пунктов Сафи, Саджед и Млита.
Согласно заявлению израильских военных, распространенному на арабоязычных платформах, удары на юге Ливана были нацелены на объекты военной инфраструктуры "Хезболлах".