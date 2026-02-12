Аракчи заявил об утрате актуальности "евротройки" по ядерному вопросу

Аббас Аракчи заявил, что страны Евросоюза перестали играть значимую роль в процессе по иранскому атому. По его словам, значительно больше делают страны региона.

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи заявил, что страны "евротройки" – Великобритания, Франция и Германия – утратили влияние в контексте иранского ядерного урегулирования.

"Что все это означает на практике? Паралич и утрата актуальности ЕС/E3 наглядно проявляются в динамике переговоров по иранской ядерной программе"

– Аббас Аракчи

По словам Аракчи, дружественные Ирану страны региона сделали для дипломатии намного больше, чем страны ЕС. Как отметил глава дипведомства ИРИ, траектория развития Евросоюза вызывает тревогу.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что страны "евротройки" не способны позитивно влиять на процесс по иранскому ядерному вопросу.