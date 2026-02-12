Вестник Кавказа

Женева примет встречу Уиткоффа и Кушнера с представителями Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уиткофф и Кушнер встретятся на следующей неделе с иранской делегацией. Переговоры пройдут на территории Швейцарии.

В Женеве на следующей неделе пройдет встреча спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с делегацией Ирана. Об этом поведал информированный источник.

Он подчеркнул, что переговоры пройдут в Женеве 17 февраля, передает агентство Reuters.

"Делегация США, включая посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной во вторник"

– источник

В Омане 6 февраля прошли ирано-американские переговоры, посвященные ядерной сделке. После встречи президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры прошли хорошо, а также анонсировал их продолжение.

