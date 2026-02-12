Ильхам Алиев: окончательный мир Баку с Ереваном – безусловно в этом году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью, в котором рассказал о процессе нормализации отношений с Арменией. Глава республики отметил, что окончательный мир между странами наступит уже в 2026 году.

Окончательный мир между Азербайджаном и Арменией должен наступить уже в этом году. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

В интервью французскому каналу France24 он отметил, что обязательным условием для этого является изменения в конституции Армении, которая в настоящее время содержат территориальные претензии на Карабах.

"Без этого подписание мирного соглашения не состоится. Я бы разделил нормализацию отношений и официальное мирное соглашение, потому что нормализация уже происходит. Как я уже сказал, все эти позитивные события указывают на это. Но армянская конституция, которая была принята давно, во времена оккупации Карабаха, содержит ссылку на Декларацию независимости Армении, в которой есть пункт о том, что так называемый "Нагорный Карабах" и Армения должны объединиться. Так что это территориальная претензия к Азербайджану"

– Ильхам Алиев

Он напомнил, что позиция Баку по этому вопросу была предельно ясной на протяжении многих лет, с момента окончания Второй Карабахской войны.

"Это должно быть изменено. И, насколько я знаю, Армения планирует провести референдум. И как только это будет сделано, не будет никаких препятствий для официального подписания мирного соглашения. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что для Азербайджана мир уже достигнут. Процесс нормализации продвигается успешно. И я надеюсь, что как только эти юридические формальности будут завершены, мы достигнем официального мира"

– президент АР

Кроме того, он оценил значение трехстороннего саммита в Вашингтоне для нормализации отношений Баку и Еревана. Азербайджанский лидер заметил, что на этой встрече, состоявшейся в августе 2025 года, был подписан исторический документ, а также выразил уверенность в том, что все это в конечном счете приведет к тому, что полный мир и полная нормализация отношений наступят уже в ближайшее время.

"Я думаю, что да (мир наступит в ближайшее время – прим. ред), потому что подписание этого исторического документа в Белом доме в присутствии Президента Соединенных Штатов, который, кстати, также подписал Совместную декларацию в качестве свидетеля, означает, что конфликт завершен и мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечным"

– глава азербайджанского государства

Он акцентировал внимание на том, что с тех пор прошло уже более шести месяцев, и на границе с Арменией ситуация очень спокойная.

"Больше нет перестрелок, нет жертв, нет раненых. Азербайджан в одностороннем порядке снял ограничения на транзит товаров в Армению. Мы также начали поставки критически важных для Армении нефтепродуктов, что фактически знаменует начало наших торговых отношений"

– Ильхам Алиев

Он добавил, что мир уже фактически достигнут, осталось лишь выполнять определенные формальности.

"То есть мы видим, что мир уже достигнут. Для подписания окончательного мирного соглашения необходимо выполнить определенные формальности. Но наряду с декларацией, о которой Вы упомянули, главы МИД обеих стран также в Вашингтоне парафировали текст мирного соглашения. Так что, на мой взгляд, дело сделано. Думаю, того же мнения придерживается и армянский премьер. Мы только учимся жить в мире, и это очень хорошее чувство"

– лидер АР