Дима Билан стал народным артистом Карачаево-Черкесии

"Вручил нагрудный знак за звание народного артиста Карачаево-Черкесской Республики нашему земляку Диме Билану — талантливому музыканту и заслуженному артисту России. Уроженец Карачаево-Черкесии, популярный вокалист, который своим трудом, упорством и талантом добился признания на самых больших сценах страны и мира, оставаясь верным своим корням"
— Рашид Темрезов
Рашид Темрезов подчеркнул, что Дима Билан, добившись успеха, сохранил связь с Карачаево-Черкесией. В пример он привел выступление артиста на 200-летнем юбилее Черкесска, ставшее подарком для жителей и гостей города.