Дима Билан стал народным артистом Карачаево-Черкесии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уроженец Карачаево-Черкесии Дима Билан стал народным артистом республики. Награду вручил глава региона Рашид Темрезов.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Диме Билану нагрудный знак, подтверждающий присвоение певцу звания народного артиста республики.

"Вручил нагрудный знак за звание народного артиста Карачаево-Черкесской Республики нашему земляку Диме Билану — талантливому музыканту и заслуженному артисту России. Уроженец Карачаево-Черкесии, популярный вокалист, который своим трудом, упорством и талантом добился признания на самых больших сценах страны и мира, оставаясь верным своим корням"

— Рашид Темрезов

Рашид Темрезов подчеркнул, что Дима Билан, добившись успеха, сохранил связь с Карачаево-Черкесией. В пример он привел выступление артиста на 200-летнем юбилее Черкесска, ставшее подарком для жителей и гостей города.

