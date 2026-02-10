Обстановка на Верхнем Ларсе: движение большегрузов запрещено

В пятницу проезд к границе России и Грузии с обеих сторон закрыт для большегрузных автомобилей. Запрет действует с 08:45 утра.

Проезд к Верхнему Ларсу закрыт в пятницу 13 февраля для фур из-за опасных погодных условий.

В Грузии ограничения введены на участке 93-107 км дороги Гудаури-Коби в связи с гололедом и снегом, об этом информирует Департамент автодорог страны.

Военно-Грузинская дорога также открыта для легкового, но не большегрузного автотранспорта, поделился старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Северной Осетии Владислав Гаглоев.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 8.45 13 февраля 2026 года до особого распоряжения"

– Гаглоев